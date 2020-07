Calcio, Olimpia Carcarese: sarà la coppia Chiarlone - Genta a guidare i biancorossi

Il comunicato:

L’ASD Olimpia Carcarese e il suo presidente Dino Vercelli sono lieti di annunciare che Loris Chiarlone sarà l’allenatore della Prima Squadra anche per la stagione 2020/2021. “Loris è un ragazzo di talento e di grande preparazione – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – È giovane, è vero, ma siamo certi che grazie alla sua lucida ambizione e al suo talento riuscirà a raggiungere il nostro obiettivo: fare un campionato superiore a quello prematuramente concluso”.

Ad affiancare il tecnico biancorosso, ci sarà l’esperto Ilario Genta, che assumerà il ruolo di direttore tecnico. “Siamo entusiasti di poter dare il bentornato ad Ilario. Ha bisogno di pochissime presentazioni – spiega Gandolfo - la sua esperienza e la sua competenza saranno sicuramente valori aggiunti sia per Loris che per Matteo Siri che, come già annunciato nei giorni scorsi, sarà l'allenatore della nuova Carcarese B”.

Ad arricchire e completare lo staff tecnico, ci sarà anche il preparatore dei portieri Daniele Galliano. “La scorsa stagione ha svolto un ottimo lavoro con i portieri della Prima Squadra e della Juniores, non avremmo potuto rinunciare a lui”.

Oltre ai tecnici, le due squadre avranno a disposizione un massaggiatore a testa: per la Carcarese A sarà Tommaso Canepa, figura stimatissima nel settore e di grande esperienza, e per la Carcarese B la giovane e preparata Giulia Ferrando. “Diamo il benvenuto a Tommaso e Giulia e ringraziamo il fisioterapista Mattia Massari per il grande lavoro svolto negli scorsi anni, vero professionista e ragazzo d'oro, con lui siamo certi che continueranno le collaborazioni oltre che un bel rapporto di amicizia”. Gandolfo poi continua: “Siamo felici di poter fornire ad entrambe le squadre uno staff completo e competente e non escludiamo che nelle prossime settimane possa essere ulteriormente integrato. A breve arriveranno anche le prime conferme per quanto riguarda il nostro parco giocatori”.