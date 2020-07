Calciomercato, Sestrese. Il ds Catania porta a segno i colpi Tecchiati, Alagona e Vagge

La F.S. Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, il dg Antonio D'Acierno e il ds Andrea Catania, è lieta di poter ufficializzare il tesseramento per la prossima stagione di Eccellenza, di tre giovani importanti come il difensore FILIPPO TECCHIATI, e i centrocampisti MATTEO ALAGONA e LORENZO ERANIO.

Nel contempo è stato completato il tesseramento del centrocampista FEDERICO VAGGE, già annunciato nelle scorse settimane.

I tre nuovi arrivi, tutti leva ’99, per le qualità fin qui dimostrate nelle loro breve ma già importante “carriera” possono rappresentare un importante primo passo verso la costruzione di una squadra giovane e ambiziosa, che possa aprire un nuovo ciclo e riportare la Sestrese ad ambire a risultati sportivi consoni alla sua storia, bacino e valore.

Questi arrivi si aggiungono alle importanti conferme dell’ossatura della scorsa stagione e i diversi importanti giovani del vivaio verdestellato.

La società rimane vigile sul mercato per poter aggiungere, senza fretta, alla già importante rosa altri elementi di valore nel reparto offensivo.

FILIPPO TECCHIATI

Difensore esterno e centrale, leva ’99, nonostante la giovane età vanta già diversi campionati di Eccellenza. Nella scorsa stagione è stato protagonista nel Busalla in Eccellenza. Prima ancora una stagione a Vado dove ha vinto il campionato, e tre campionati a Molassana (due in Eccellenza e uno vittorioso con mister Schiazza in Promozione), intervallati dall’esperienza in D a Lavagna.

MATTEO ALAGONA

Centrocampista, leva ’99, ha alle spalle già diversi campionati in serie D (Sporting Recco) ed Eccellenza (due stagioni a Molassana). Nell’ultimo campionato ha giocato nel Little Club. Giocatore di grande dinamismo, in grado di giocare mezzala o esterno.

LORENZO ERANIO

Centrocampista, leva ’99, cresciuto calcisticamente nella Sestrese, con la quale ha esordito in Eccellenza appena sedicenne nella stagione 2015/2016 (un gol e dodici presenze nonostante la giovanissima età). Poi Ligorna in Serie D, Rivarolese in Eccellenza con la quale ha sfiorato la vittoria del campionato, Molassana e per finire RapalloRivarolese sempre in Eccellenza.

A Filippo, Matteo e Lorenzo il benvenuto di tutta la societá, con l'augurio insieme di 𝙖𝙥𝙧𝙞𝙧𝙚 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙞𝙘𝙡𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙞𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞 𝙡𝙖 𝙎𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚𝙨𝙚 𝙣𝙚𝙡 𝙨𝙪𝙤 𝙧𝙪𝙤𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙖𝙜𝙤𝙣𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙖 𝙡𝙞𝙫𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚.