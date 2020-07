Calciomercato, Albenga. Tris di conferme "under", sono Barchi, Barisone e Nardi

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il comunicato:

L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che, in vista della stagione agonistica 2020-2021, continueranno a far parte della rosa della Prima Squadra i giocatori Piergiorgio Barchi (difensore classe 2001), Lorenzo Barisone (difensore classe 2002) e Carlo Nardi (attaccante classe 2002).

Ulteriori riconferme unitamente al nome dell’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione verranno comunicate dalla società nelle prossime ore.