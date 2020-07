Meeting Savona: la prima gara post Covid si apre nel segno di Filippo Tortu e Luminosa Bogliolo (FOTO E VIDEO)

Nella prima tappa del circuito italiano FIDAL TOP post Coronavirus Tortu, recordman italiano con il suo 9.99 ha fatto sua la sfida contro l'italoamericano che lo scorso anno a Rimini aveva corso in 10"03.

Grande vittoria anche per l'atleta di Alassio Luminosa Bogliolo che ha vinto i 100 ostacoli con 12"84 con vento 2.5 a favore, battendo Elisa Maria Di Lazzaro con 12″89, terza Guizzetti con 13″23.

Larissa Iapichino, figlia di Fiona May ha saltato in 6.80, misura che vale il record italiano Promesse (under 20) e rappresenta la miglior prestazione italiana assoluta dopo il primato che stabilì sua madre di 7.11 a Budapest nel 1998

Presente anche l'amministrazione comunale, con il sindaco Ilaria Caprioglio e l'assessore allo Sport, Maurizio Scaramuzza