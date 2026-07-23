Pattinaggio | A Vado Ligure i Campionati Italiani 2026 di velocità: attesi 600 atleti

Vado Ligure si prepara a diventare per quattro giorni la capitale italiana del pattinaggio velocità su strada. Dal 3 al 6 settembre il nuovo tracciato realizzato all’interno dello stadio “Chittolina” ospiterà infatti l’edizione 2026 dei Campionati Italiani della specialità.

La manifestazione è stata presentata questo pomeriggio nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. L’evento, organizzato da Roller Sports Vado Ligure con il patrocinio della Regione e dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano, porterà nel Savonese circa 80 squadre e 600 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle diverse categorie, dagli Allievi fino ai Senior e ai Master.

Numeri importanti non soltanto sotto il profilo sportivo. Durante le quattro giornate di competizione sono infatti attese circa 2 mila presenze al giorno, con un impatto previsto sulle strutture ricettive, sulla ristorazione e sulle attività commerciali del territorio. L’appuntamento rappresenterà quindi anche un’occasione di promozione turistica e di ricaduta economica per Vado Ligure e, più in generale, per il comprensorio savonese.

“Siamo orgogliosi di accogliere sul nostro territorio una competizione di questa portata, capace di attirare in Liguria i più importanti esponenti del ranking italiano in tutte le categorie, dagli Allievi sino ai Senior e ai Master – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Questo evento conferma la nostra regione come un territorio di riferimento per la pratica sportiva a livello nazionale, un risultato a cui teniamo molto e che si pone sulla scia della nostra recente esperienza come ‘Migliore Regione Europea dello Sport’. Siamo certi che vivremo quattro giorni con performance agonistiche di alto livello, in grado di generare notevoli ricadute turistiche, economiche e sociali. Inoltre, i Campionati Italiani potranno ispirare le nuove generazioni a praticare questa affascinante disciplina che sta crescendo molto: non dimentichiamo che atleti olimpici come Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Davide Ghiotto, per citare solo qualche esempio, sono cresciuti in questa specialità”.

L’appuntamento di settembre consentirà inoltre di inaugurare sulla scena nazionale il nuovo tracciato stradale all’interno dello stadio Chittolina, destinato ad accogliere le prove dei migliori interpreti italiani della disciplina e un pubblico numeroso per l’intera durata della manifestazione.