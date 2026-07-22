Arrampicata, il carcarese Jacopo Titi sfiora il podio mondiale: quarto nello Speed Under 17 ad Arco

Ha accarezzato il sogno di una medaglia mondiale, arrendendosi soltanto al fotofinish. Jacopo Titi, atleta carcarese della Vertikarcare, ha chiuso al quarto posto la prova di Speed ai Campionati del Mondo Under 17 di arrampicata sportiva, in programma ad Arco.

Un risultato di prestigio per il giovane talento ligure, unico rappresentante italiano nella specialità, capace di confrontarsi alla pari con i migliori interpreti della categoria.

Titi ha costruito la sua gara con una serie di prestazioni di altissimo livello. Negli ottavi di finale ha fermato il cronometro sul tempo di 5”80, migliorandosi poi nei quarti con un 5”58. In semifinale è arrivata la prova più impressionante: uno straordinario 5”41, tempo che gli ha permesso di giocarsi l’accesso alla finale mondiale contro il cinese Mingyi Zhou, poi vincitore del titolo iridato, autore di un 5”22.

Nella sfida per la medaglia di bronzo, il podio è sfumato per appena sei centesimi di secondo. A precederlo è stato il tedesco Moritz Müller, lasciando al giovane carcarese un quarto posto dal sapore agrodolce: la delusione per una medaglia mancata, ma anche la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo straordinario.

A rendere ancora più significativo il risultato è il nuovo record personale, migliorato di 30 centesimi, che conferma Jacopo tra gli atleti più competitivi al mondo nella categoria Under 17. Nella graduatoria dei migliori tempi mondiali della specialità, davanti a lui c’è soltanto il cinese Mingyi Zhou.