Calciomercato: finalmente ecco il Plodio, presi Daniele Lai e i fratelli De Madre

La nota del club:

Siamo felici di annunciare i nostri primi tre innesti per la prossima stagione. Si tratta di tre giocatori dal notevole spessore tecnico e tattico che non hanno bisogno di molte presentazioni, il loro valore lo hanno dimostrato sul campo in categorie superiori rispetto alla seconda.

Hanno accettato con entusiasmo di fare parte del nostro gruppo e di aiutarci a raggiungere obbiettivi importanti.



Stiamo parlando di Daniele Lai, l'anno scorso capitano dell'Altarese, protagonista del campionato di Prima categoria, vincitore della coppa Italia con la maglia del Legino, e dei fratelli De Madre, Diego e Davide. Diego l'anno scorso al Millesimo, ex Bagnasco, Bragno e Carcarese, giocatore dalla notevole esperienza, avendo giocato in pianta stabile in campionati di promozione e prima categoria e Davide, che nonostante la giovane età, può vantare la vittoria di un campionato di seconda categoria con la maglia del Millesimo e un campionato di prima categoria, conclusosi con un ottimo piazzamento, sempre con la maglia giallorossa, nella stagione appena conclusa.



A loro tre vanno i nostri ringraziamenti per aver accettato e condiviso il nostro progetto, con l'augurio che la loro prima esperienza con la nostra maglia possa essere ricca di soddisfazioni e di successi. Cercheremo anche noi di essere protagonisti nel prossimo campionato, non abbiamo nessuna intenzione di fare le semplici comparse.