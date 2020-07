Calcio. Richieste di ripescaggio, Varazze e San Filippo Neri seconde in graduatoria

Il Comitato REgionale ligure ha reso noto che nei termini previsti dai Comunicati Ufficiali precedenti sono pervenute le sotto indicate domande di ammissione al campionato superiore (c.d. “ripescaggi”), per i Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria:

Eccellenza

U.S.D. Canaletto Sepor 259.50

SSDARL Varazze 1912 Don Bosco 253.50

S.C. Molassana Boero A.S.D. 204.00

A.S.D. Taggia 195.00

A.S.D. Ventimigliacalcio 180.00

U.S. Legino 1910 154.50

Promozione

S.S.D. Tarros Sarzanese Srl 231.50

A.S.D. San Cipriano 109.50

A.S.D. Campese F.B.C. 108.50

A.S.D. Caperanese 2015 100.00

Prima Categoria S.S.D.

A.S.D. Pieve Ligure 156.00

A.S.D. San Filippo Neri Albenga 149.50

U.S.D. Santerenzina 148.00

U.S.D. Masone 118.50

ASDC Ceparana Calcio 105.50

A.S.D. Oneglia Calcio 97.50

Pol. Madonnetta 91.00

Atletico Genova Srl. 75.50

A.S.D. Vezzano 2005 17.50

A.S.D. Lido Square 04.50

Seconda Categoria

U.S. Don Bosco 192.00

A.S.D. Recco 2019 75.50

A.S.D. La Resistente 55.50

A.S.D. San Giovanni Battista 45.00

A.S.D. Dinamo Santiago 00.50

Fatto salvo l’adempimento di cui al punto 2. del paragrafo previsto per le richieste di ammissione al Campionato Superiore “Iscrizione al Campionato di competenza completata entro i termini previsti dal presente C.U. per l’iscrizione al Campionato superiore per il quale si richiede l’ammissione”, il Comitato si precisa che l’ulteriore valutazione delle suddette domande sarà di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Con comunicazione a parte, divisa per singola categoria, verrà trasmesso il dettaglio dei punteggi di cui sopra.