Calcio, Savona. Scaramuzza accusa: "Non resta che prendere atto di questo ennesimo fallimento. Per quale motivo è stato mandato via Cristiano Cavaliere?"

"La notizia che mai avrei voluto leggere è arrivata. Penso che considerazioni a caldo sia meglio non farne, per evitare di utilizzare espressioni poco piacevoli. Non ci resta che prendere atto di questo ennesimo fallimento, perpetrato da determinati personaggi che non hanno minimamente a cuore la città di Savona.

Col pensiero torno a quella conferenza - sottolinea Scaramuzza - allo stadio Bacigalupo, insieme all'ex presidente Cristiano Cavaliere. Quando determinate persone, anche della stampa spingevano verso questa soluzione. Che fine hanno fatto? Probabilmente qualche colpa ce l'hanno anche loro. Il Savona ha rinunciato a un presidente come Cristiano Cavaliere, regolare nei propri impegni e che ha permesso alla squadra di chiudere i propri campionati sempre nei primi cinque posti della classifica. Si sono spalancate le porte invece a personaggi che con tre lire e tanta demagogia, hanno fatto estinguere il club in una bolla di sapone.

Il mio pensiero va ai giocatori, al mister e per tutti coloro che hanno lavorato per il Savona Calcio. Carlo Sergi è stato l'ultimo ad arrendersi, ma non ha potuto evidentemente fare altro. Ora non non resta - conclude Scaramuzza - che rimboccarsi le maniche".