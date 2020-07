Covid-19: ecco le 68 società sportive liguri a cui è stato conferito il contributo Covid-19 da 1000 euro

Il Coni Liguria del presidente Antonio Micillo rende noti i nominativi delle asd/ssd a cui andrà un contributo di euro 1000 per affrontare l’emergenza Covid-19 a seguito del bando pubblicato a inizio mese.

Venti società della FIGC (CDM Futsal Genova, ASD Imperia, US Priamar 1942, US Sestri Levante 1919, ASD Serra Riccò 1971, ASD Rivasamba, Don Bosco Spezia, Lavagnese 1919, Athletic Club Liberi, Ligorna 1922, Ca de Rissi San Gottardo, Little Club James, Vallescrivia 2018, Sestrese Calcio 1919, Superba Calcio 2017, Football Genova Calcio, ACD Entella, Don Bosco Vallecrosia, Camporone-Sant’Olcese), undici società della FIP (Pegli, Alassio, Vado, Amatori Savona, My Basket Genova, Ardita Juventus 1906, UISP Rivarolo, Cairo, Valpetronio, Landini Lerici, Aurora Chiavari), otto società della FIPAV (Santa Sabina, Colombo, Centro Volley Mazzucchelli, Santa Maria, Albaro Volley, Centro Volley La Spezia, Alassio-Laigueglia PGS, Serteco), quattro società della FGI (Andrea Doria, Recco, Rubattino, Polisportiva Quiliano), tre società della FIDAL (Maurina Olio Carli, Atletica Spezia Duferco, Trionfo Ligure), tre della FIJLKAM (Karate Club Savona, OK Club Imperia, Judo Club Ventimiglia), tre del CSI (Sport&Go, Coop Service Family, Sei Sport SSD), due della FIR (Amatori Rugby, CUS Genova), due della FIDS (Imponente Danza, Semplicemente Danza), due della FISR (Pattinatori Savonesi, Hockey Sarzana), una della FIBA (Genova Badminton Club), una della FIN (Rari Nantes Imperia), della FIH (Genova Hockey 1980), una della FIS (Genova Scherma), una della FITA (Scuola Taekwondo Genova), una della FIT (TC Genova), una della UITS (TSN La Spezia), una della FITARCO (Arcieri Tigullio), una della FIPAP (Fortezza Savona), una della FICSF (Urania).