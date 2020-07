Calcio, Loanesi: documentazione inviata per l'iscrizione, il 5 agosto il Consiglio del Comitato Ligure

C'era grande attesa per conoscere le sorti della Loanesi, dato che oggi scadevano i termini per l'invio della documentazione necessaria al Comitato Regionale Ligure per ultimare le pratiche di iscrizione.

Dallo stesso Comitato è anche arrivata la conferma del nulla osta dello stadio "Ellena" per le partite casalinghe del sodalizio rossoblu, concesso dall'Amministrazione loanese.

Il verdetto sulle iscrizioni, dall'Eccellenza alla Prima Categoria, verrà emesso il 5 di agosto, nella riunione del Comitato, una volta vagliata la completezza della documentazione ottenuta