Calcio. Odasso 110 e lode, il centrocampista si è laureato in Scienze e Tecniche dello Sport

La grande passione per il calcio contraddistingue dall'infanzia il percorso di Jacopo Odasso (ha militato nel settore giovanile di Savona e Vado e nelle prime squadre di Loanesi, Pietra Ligure,Golfodianese e Baia Alassio).

Con questa propensione e con grande impegno ha conseguito nei giorni scorsi la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport con il brillante punteggio di 110 e lode presentando la tesi su "Valuatazione del carico interno nel calcio: analisi dei metodi CR-10 di Borg e TRIMP di Banister".

In attesa del rientro in campo, auguriamo che questo traguardo possa aprire le porte, in futuro, ad una brillante carriera lavorativa!