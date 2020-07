Calcio, Savona. Accelerata decisa su Solari. A ore il summit decisivo tra il tecnico e la nuova società

Nella giornata di ieri abbiamo sottolineato come con l'approssimarsi della stagione sportiva 2020-21 fosse necessario, per la nuova società del Savona, serrare decisamente i tempi.

Oggi, infatti, è infatti previsto l'incontro decisivo con Matteo Solari, ex tecnico di Cairese e Albenga, in decisa pole position per sedere sulla panchina del "Valerio Bacigalupo".

Dalla possibile risposta di Solari, già protagonista con la maglia biancoblu, si potranno capire gli intendimenti del nuovo club, dato il recente percorso tecnico dell'allenatore valbormidese.

L'auspicio della piazza è di ridurre le tempistiche verso il ritorno in Serie D (la possibile categoria di ripartenza maggiormente chiacchierata sembra essere la Promozione, seppur l'ultima parola spetti al Comitato Regionale Ligure) e per farlo sarà necessario allestire una rosa competitiva in tempi record.