Calcio, Finale: ecco i quadri del Settore Giovanile, ufficializzati i tecnici del vivaio giallorosso

Sarà una vera e propria “squadra” quella dei tecnici che nella prossima stagione, in attesa di istruzioni e novità chiare sul futuro dei campionati giovanili, guideranno i nostri ragazzi. Allenatori d’esperienza e giovani, per garantire un mix di entusiasmo e competenze: tutti infatti sono dotati di patentini federali.

Alla guida della categoria Allievi di prima fascia (leva ’04) ci sarà Vincenzo Sgambato, il quale ha appena ottenuto il patentino UEFA C risultando il secondo miglior allievo del proprio corso e che continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo dell’intero Settore Giovanile.

Per gli Allievi di seconda fascia (leva ’05) ci saranno invece due graditi ritorni per quanto riguarda lo staff tecnico: a guidare la squadra sarà Matteo Buscemi, già assistente di mister Intili, coadiuvato da Federico Fazio, assistente due stagioni or sono di mister Mambrin alla Juniores Nazionale.

Per i Giovanissimi di prima fascia (leva ’06) il Finale dà il benvenuto a mister Fabio Vaccari, già tecnico del Pietra Ligure in Prima Categoria, mentre per la seconda fascia (leva ’07) gradita conferma per Luca Intili, assistito da Francesco Graziano.

Scendendo ancora di categoria, gli Esordienti di prima fascia (leva ’08) continueranno il loro percorso di crescita ancora con mister Mario Pesce, che per il terzo anno consecutivo seguirà il gruppo. Per gli Esordienti di seconda fascia (leva ’09) un’altra conferma: quella di mister Riccardo Vazzana e del suo collaboratore Fabrizio Lovo.

Molte novità anche nella Scuola Calcio, dove il Finale dà il benvenuto a Patrick Castellengo che curerà, insieme a Stefano Parodi, i Pulcini di prima fascia (leva ’10), confermando Tommaso Odasso alla seconda fascia (leva ’11).

I Piccoli Amici (leve ’12-’13) saranno guidati da mister Giuseppe Porzio nel ruolo di educatore, coadiuvato da Luca Bussacchetti. Quest’ultimo ricoprirà il prezioso compito di coordinatore delle due leve più “piccole”. I Primi Calci (leve’14-’15) saranno infine curati dai mister Jacopo Odasso e Massimo De Santis.