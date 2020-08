Calciomercato. Colpo dall'Inghilterra per il Rapallo Rivarolese, tesserato il difensore Thierry Audel

La società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Thierry Gerard Audel per la prossima stagione di Eccellenza 2020/2021.

Thierry Gerard Audel (nato a Nizza nel 1987) è un difensore centrale - all'occorrenza, anche terzino destro - di grande esperienza nel calcio professionistico e internazionale. Il francese, dopo le prime esperienze all'Auxerre, si trasferisce in Italia dove gioca in Serie B con la maglia della Triestina - dal 2007 al 2010 - nella stagione 2008/2009 viene ceduto in prestito al San Marino in Serie C2. Nel 2010 approda al Pisa, per cui disputa due stagioni (31 presenze) in Serie C1. Nel 2012 ha inizio la sua lunga esperienza in Inghilterra con le casacche di Macclesfield Town, Lincoln City, Barrow, Welling United, Brackley Town (National League), Crewe Alexandra (League One) e Notts County (League Two).

La Società è lieta di accogliere in bianconero un profilo di tale esperienza e professionalità, e augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese.