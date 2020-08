La Bocciofila Chiavarese si aggiudica il VII Trofeo Vittorio Badano a Varazze

Con i giocatori Antonio Ravera e Biagio Musso, l’Associazione Bocciofila Chiavarese Caudera si è aggiudicato il “VII° Trofeo Vittorio Badano”, messo in palio nel contesto del “Campionato Poule Regionale di Bocce Volo a coppie”, disputatosi dal 4 al 6 agosto 2020 a Varazze, organizzato dalla locale Sezione Bocce della Polisportiva San Nazario, in collaborazione con la Federazione Italiana Bocce - Comitato Regionale Liguria e l’Assessorato allo Sport della Città.

Alla serata finale di questo settimo ed importante appuntamento regionale sono intervenuti:

- la figlia del compianto Vittorio che ha consegnato il “Trofeo” alla coppia prima classificata e un piatto in ceramica di Varazze a ricordo dell’evento e a ringraziamento per il suo impegno all'arbitro di gara signor Pierpaolo Berardinelli;

- Paolo Calcagno, titolare dell’omonima Azienda Agricola di Celle Ligure, che ha consegnato il premio alla coppia seconda classificata e vasi del basilico genovese DOP, rinomato prodotto della sua Azienda, ai giocatori ed organizzatori della manifestazione;

- il Vicesindaco Luigi Pierfederici, che ha consegnato ad Antonio Ravera il premio quale miglior giocatore della finale, offerto dal Comune di Varazze.

Tradizionale evento sportivo voluto e indetto per ricordare la figura di Vittorio Badano, per molti anni presidente della Polisportiva San Nazario, amico e speaker ufficiale delle varie “poules” succedutesi negli anni a Varazze tra i migliori giocatori di categoria A italiani, tra i quali spicca il nome di Emanuele Bruzzone, cresciuto presso la sezione varazzina per poi approdare presso le più importanti e titolate società bocciofile italiane: Emanuele ad oggi vanta tra il suo palmares un titolo mondiale e numerosi campionati italiani ed europei.

A conclusione della premiazione gli organizzatori hanno dato appuntamento al prossimo anno, con la "VIII° edizione del Trofeo Vittorio Badano", il compianto Past President.