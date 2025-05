Basket, Loano in trionfo: la vittoria 48-45 sulla All About Basketball Genova vale la promozione in Divisione Regionale 1

Venerdì scorso serata dalle intense emozioni per il Basket Loano “E. Garassini”, che ha conquistato la promozione in Divisione Regionale 1. Davanti al pubblico di casa, i biancorossi hanno avuto la meglio sulla All About Basketball Genova in una gara-3 della finale playoff vibrante, conclusasi sul 48-45.

Il risultato racconta da solo la natura della sfida: una battaglia punto a punto, dominata dalle difese e da un’altissima tensione che ha reso difficile trovare fluidità in attacco da entrambe le parti. Gli errori al tiro, numerosi da ambedue i lati, sono stati il riflesso della posta in palio: altissima. Alla fine, però, Loano ha mantenuto i nervi saldi nei momenti decisivi, facendo suo meritatamente il salto di categoria.



A fine gara festa grande sul parquet del PalaGarassini con la consegna del trofeo ai vincitori.