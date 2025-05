Calcio, Playoff di Eccellenza. Pro Eureka - Rivasamba è 2-2. tutto ancora in gioco in vista della gara di ritorno

Una sfida intensa, ricca di occasioni e colpi di scena: Rivasamba e Pro Eureka hanno dato vita a un match spettacolare, nella semifinale di andata dei playoff regionali.

L’avvio è subito frizzante, con la Pro Eureka pericolosa nei primissimi minuti grazie a una conclusione che termina di poco sopra la traversa. La risposta del Rivasamba è immediata e decisa: i liguri prendono in mano il gioco e vanno alla conclusione per ben tre volte, trovando però sempre un attento Nicola tra i pali. Da segnalare una splendida parata proprio sulla linea su un tiro potente di Oliveri.

Al 15’ il Rivasamba costruisce un’occasione ghiotta in contropiede: cross preciso di Diakhate per Cirrincione, che stacca bene di testa ma manda il pallone fuori di poco.

Il vantaggio dei liguri arriva al 20’: Linale calcia dalla distanza, una deviazione inganna il portiere piemontese e la palla termina in rete per l’1-0. Ma la gioia dura appena un minuto: sul capovolgimento di fronte, Ferretti commette fallo in area e l’arbitro assegna il rigore alla Pro Eureka. Tindo è glaciale dal dischetto e firma l’1-1.

La rimonta dei torinesi si completa al 37’: Guzman è il più lesto di tutti a raccogliere un cross dalla destra e insaccare a porta vuota per l’1-2 che manda la Pro in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa il Rivasamba non si abbatte e al 50’ trova il pareggio con Diakhate, bravo a girare di sinistro sotto la traversa un pallone vagante in area.

Al 70’ i piemontesi sfiorano il nuovo vantaggio in una delle azioni più incredibili del match: due legni colpiti nel giro di pochi secondi, prima il palo destro poi quello sinistro negano il gol del 3-2.

Nel finale è il Rivasamba a spingere di più: i liguri costruiscono un buon numero di occasioni da rete, ma la mira e un pizzico di sfortuna impediscono loro di completare il nuovo sorpasso. Il triplice fischio sancisce il 2-2 finale, risultato che lascia aperti tutti i discorsi in vista del ritorno in Liguria.



PRO EUREKA - RIVASAMBA 2-2

Marcatori : 20' Linale, 21' rigore Tindo, 37' Guzman, 50' Diakhate

PRO EUREKA: Nicola, Pezziardi, Nicolini, Capogna (87' Lamanna), Rulli, Ferrando, Dos Santos, Tindo, Papagno, Sacco (70' Pace), Guzman (56' Sussetto).

A disposizione: Zago, Galotta, Gallo, Ferrazza, Lamanna, Sussetto, La Tella, Delle Cave, Pace.

Allenatore: Luca Moreo.



RIVASAMBA: Adornato, Cappelli, Sanguineti, Lasagna, Ruffino, Gualtieri, Ferretti (90' Ramella), Linale, Oliveri (57' Villa), Cirrincione, Diakhate (72' Porro).

A disposizione: Mazzadi, Porro, Valera, Queirolo, Cusato, Bocciardo, Villa, Ramella, Calcagno).

Allenatore: Del Nero.



Arbitro: : Bianchi di Prato.