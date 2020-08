Calcio. Davide Girgenti analizza i campionati in arrivo. "Eccellenza intrigante, in Promozione tante pretendenti al titolo"

Passato il ferragosto sono molte le squadre che hanno iniziato la propria preparazione, visti i primi impegni ufficiali ipotizzati verso metà settembre. Il calciomercato non è di certo ancora concluso, ma la maggior parte dei movimenti che dovevano avvenire sono oramai stati ufficializzati. Chi aspetta ancora una chiamata, ed è pronto a scendere nuovamente in pista, è mister Davide Girgenti, nelle ultime due stagioni allenatore del Legino, che insieme a noi analizza i punti cardine di questa stagione:

“Saranno campionati molto particolari, i giocatori dopo essere stati diversi mesi fermi dovranno fare molta attenzione ai vari infortuni e per questo il lavoro dei vari staff dovrà essere programmato nei minimi dettagli. Sono davvero curioso di vedere come la stagione si svilupperà, sperando che la curva epidemiologica non torni a salire.”

Un campionato di Eccellenza completamente nuovo, uno di Promozione invece che vede molte pretendenti: “Questa nuova formula del massimo campionato regionale è molto interessante, tutte quelle squadre di metà classifica che negli scorsi anni si rilassavano ora invece dovranno lottare fino alla fine, visto che la griglia playout è molto pericolosa. In Promozione vedo invece diverse squadre accreditare per il vertice della classifica: il Taggia ha rinforzato un gruppo già molto forte; il Ventimiglia pur essendo una squadra giovane è davvero ben allenata; la Golfodianese in questo mercato estivo è riuscita a confermare i principali protagonisti della scorsa stagione, riuscendo inoltre a rafforzarsi; il Serrà Riccò ha confermato un bel gruppo e la Praese che con Akkari ha potenziato un attacco già molto forte. Sono certo che ci sarà una sorpresa come ogni anno, mentre le altre squadre lotteranno per tutta la stagione.”