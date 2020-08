Calciomercato, Finale. Ancora linfa dal Settore Giovanile con Tommaso Fazio

Il comunicato:

La società ASD FBC Finale comunica con soddisfazione che un altro giovane classe 2003 cresciuto nel Settore Giovanile finalese si aggregherà alla Prima Squadra nella stagione 2020/21.

Si tratta del polivalente esterno Tommaso Fazio che, dopo aver mosso i primi passi nella Scuola Calcio del Borgio Verezzi, dal 2016 è diventato parte della nostra famiglia nella quale è cresciuto e si è messo in mostra fino ad attirare da tempo le attenzioni di mister Pietro Buttu.

A lui va un grande in bocca al lupo per l’inizio della sua carriera tra i “grandi” da parte di tutto il Finale calcio, certi che saprà dimostrare il proprio valore, non solo calcistico, anche in questa nuova avventura.