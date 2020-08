Il calcio valdormidese è in lutto, è morta Maria Rosa Romero, moglie di Giuliano Boetti

La Cairese e l'Aurora Calcio sono in in lutto per la scomparsa all'età di 80 anni di Maria Rosa Romero, moglie di Giuliano Boetti, storico dirigente dei sodalizi valbormidesi.

I funerali si terranno domani pomeriggio, martedì 1 settembre, alle ore 15 presso il Santuario Nostra Signora delle Grazie a Cairo Montenotte. La salma proseguirà poi verso il cimiero cairese.

Il Santo Rosario si è svolto stasera, lunedì 31 agosto, alle ore 17.30 presso il suddetto santuario. No fiori, ma eventuali offerte all'AVIS e all'associazione dott. F.G. Rossi di Cairo Montenotte.

Le società calcistiche chiedono ai loro tesserati la massima partecipazione in tuta di rappresentanza.