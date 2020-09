Un attesissimo ritorno nella Darsena di Savona per il Mercato Riviera delle Palme

Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 19:30, torna in Darsena a Savona il Mercato Riviera delle Palme.

Immersi in uno scenario veramente mozzafiato, a due passi dal suggestivo porto turistico e di fronte allo skyline del centro storico del nostro capoluogo, con il suono delicato delle onde a creare atmosfera e il profumo di salsedine, potrete dedicarvi a una fantastica giornata di shopping all’aperto.

La “magia” del Mercato Riviera delle Palme sta nella sua straordinaria capacità di rinnovarsi, senza essere mai uguale a se stesso: per questo, nell’appuntamento del 20 settembre, troverete nuovi banchi di eccellenze, tipicità e prodotti caratteristici, sia nell’artigianato, sia nell’alimentare.

Ma naturalmente, ad affiancare queste novità, ci saranno i banchi classici, amati dalla clientela, che hanno fatto diventare negli anni il Mercato Riviera delle Palme una certezza.

Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari, fino ad arrivare agli ultimi articoli di moda mare, troverete le migliori offerte per godervi al meglio l’autunno imminente e l’inverno.

Commenta Richard Biffi, a nome di tutti gli ambulanti: “Per noi tornare qui in Darsena è sempre un’emozione speciale, perché questa è la location dalla quale è partito tutto, qui abbiamo debuttato con il Mercato Riviera delle Palme e ogni volta che torniamo troviamo sempre tanto affetto da parte dei clienti. Per questo motivo non vediamo l’ora di ritrovare tanti amici savonesi e di tutto il comprensorio che negli ultimi mesi ci sono mancati molto. Infatti, purtroppo, le recenti circostanze ci hanno costretto ad annullare ben due appuntamenti in Darsena che avevamo già programmato. Il primo, a novembre del 2019, è stato cancellato a causa dell’allerta meteo, mentre il secondo, a Pasqua di quest’anno, è saltato perché ci trovavamo nel pieno del lockdown causato dal Coronavirus”.

Ma naturalmente il Mercato Riviera delle Palme non è amato solo dai savonesi: in questa mite fine di settembre tutta la nostra provincia è ancora altamente appetibile a livello turistico e sono tanti i villeggianti che approfittano di una visita a questo evento per portare a casa un prodotto tipico, un souvenir o semplicemente per cogliere al volo un’offerta conveniente.

Conclude Biffi: “Infine vogliamo esprimere parole di gratitudine verso l’amministrazione comunale di Savona, con la quale abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo. Se adesso gli appuntamenti in Darsena sono un po’ visti come il fiore all’occhiello di tutto il nostro calendario annuale è anche grazie all’eccellente rapporto con il Comune”.