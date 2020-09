Sabato FISI Liguria festeggia atleti e società al Porto Antico

Il Comitato Regionale della Fisi, presieduto da Michele Torini, celebrerà i migliori atleti e le migliori società della stagione 2019/2020 in occasione della Festa dello Sport.





Appuntamento al Porto Antico di Genova, sotto il tendone di piazza delle Feste, a partire dalle 17:30. Nella categoria Pulcini, abbinata al Trofeo Carpani, affermazioni per Irene Lenzi (Grizzly Snow Team) e Massimo Mosto (Valbormida) nel Suberbaby, per Cecilia Balbo (Grizzly Snow Team) e Federico Tomasi (Vabormida) nel Baby, per Sofia Ciman (Valbormida) e Marco Badino (Imperia Sci 2004) nei Cuccioli. Il Grizzly Snow Team alzerà il Trofeo Carpani. Applausi anche per i campioni regionali di slalom gigante e di slalom.





Verranno presentati i progetti legati al Fondo, Freeski e Snowboard. Sfila anche la squadra zonale Children del direttore tecnico Max Novena. Matteo Russi (Imperiasci04), Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova), Umberto Librici (Ski Savona), Caterina Valentini (Pratonevoso Gam Genova), Caterina Valentini (Pratonevoso Gam Genova), Laila Petrini (Grizzly Snow Team), Giacomo Balbo (Grizzly Snow Team), Federico Fossati (Ski Savona). Ecco gli aggregati: Umberto Conti (Imperiasci04), Lucrezia Quaglia (Ceva), Eleonora Taddei (Pratonevoso Gam Genova), Carlo Maria Migone (Ceva), Francesco Trosso (Ceva), Filippo Bottinelli (Pratonevoso Gam Genova), Sofia Ciman (Valbormida), Veronica Marenco (Valbormida), Marco Badino (Imperiasci04).





Il Trofeo Children vede protagonisti Caterina Valentini (Pratonevoso Gam Genova) e Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova) tra i Ragazzi, Marina Filippi (Snow Team Sanremo) e Matteo Russi (Imperia Sci 2004) tra gli Allievi. Pratonevoso Gam Genova alzerà il Trofeo Children.

Nella categoria Giovani/Senior, legata al Trofeo Ski Store, spicca la performance di Federica Tatini (Prato Nevoso Gam Genova) . Tra i Master brillano Michela Ferraris (Grizzly Snow Team), Elena Navello (Ski Club Savona) e Sara Russi (Imperia Sci 2004).





Nel Trofeo AZ Sport, con ancora Pratonevoso Gam Genova a segno tra le società, si mettono in evidenza Matteo Arzani (Ski Club Savona) tra i Giovani, Pietro Salsotto (Imperia Sci 2004) tra gli Aspiranti, Lorenzo Zola (Grizzly Snow Team) tra i Seniores, Giuliano Rocca (Valbormida) tra i Master B4, Francesco Badino (Imperia Sci 2004) tra i Master B5, Giacomo Montano (Circolo Dip. Carige) tra i Master B6, Eugenio De Paolis (Sci Club 3G) tra i Master C7, Costantino Picasso (Pratonevoso Gam Genova) tra i Master C9.





Lorenzo Repetto, come ogni anno, relazionerà sull’attività svolta dall’Associazione Discesa Liberi. Premi anche per Stefano Rovegno (giudice di gara benemerito) e per Rodolfo Senes, presidente del Tribunale Federale. Pratonevoso Gam Genova vince anche nella stagione 2019/2020 il Trofeo dedicato a Gian Carlo Gaminara precedendo Grizzly Snow Team e Imperia Sci 2004.