Calcio, Albenga: finalmente l'esordio, stasera prima uscita ufficiale per il team di Alessandro Grandoni

Non potrà esibirsi di fronte al proprio pubblico a causa delle restrizioni all'accesso degli impianti, ma i tifosi dell'Albenga attendono con curiosità le prime risposte dal campo dopo le numerose novità che hanno costellato l'estate bianconera.

Un sentimento comune, espresso anche dal nuovo allenatore, Alessandro Grandoni, pronto a vedere per la prima volta sul rettangolo verde, in un match ufficiale, i frutti coltivati nella lunga fase precampionato.

Quella di questa sera al Riva, ore 20.30, sarà un match molto interessante vista la diversa strutturazione delle due squadre: l'Albenga ha infatti puntato su una rosa di esperienza, ben strutturata fisicamente e di fronte si ritroverà l'agile e coraggioso Ospedaletti, guidato in panchina da un tecnico propositivo come Andrea Caverzan.

Sul fronte indisponibili, non ci saranno di sicuro Gargiulo, squalificato, Bambino, operato alla spalla, e Cocito, in recupero dopo il leggero infortunio della scorsa settimana. Anche Lupo non dovrebbe essere ancora della gara, mentre a match in corso potrebbe avvenire l'esordio di Carballo.

La scelta dei giovani sarà fondamentale per disegnare l'undici di partenza, seppur l'utilizzo del 3-5-2, il modulo testato da inizio preparazione non appare in discussione.

A dirigere il match sarà Virgilio di Imperia, assistito da Colella (Imperia) e Delfino (Albenga).

Livescore e webcronaca su Svsport.it.