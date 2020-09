Un infortunio alle porte della stagione è sempre spiacevole, ma l'auspicio di Giovanni Mela e per l'Andora è che i tempi di recupero non siano eccessivamente lunghi per l'attaccante biancoblu.

L'augurio è che l'infortunio al ginocchio sia limitato al menisco (lunedì verrà svolta la risonanza all'articolazione) e che permetta al centravanti sardo di tornare in campo in tempi non eccessivamente lunghi.