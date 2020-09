Il Comitato Tecnico Scientifico dice no: "Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico negli stadi"

Come preventivato, il Comitato Tecnico Scientifico ha bocciato la proposta delle Regioni per aumentare la presenza del pubblico negli impianti sportivi italiani al 25% della capienza delle strutture.

"Non sussistono le condizioni - spiega il CTS in una nota - per ulteriori aperture. Resta imprescindibile assicurare, per ogni evento autorizzato, la prenotazione e la preassegnazione del posto a sedere con seduta fissa, rispetto del distanziamento, igienizzazione delle mani e uso delle mascherine".

Si conferma quindi il limite di 1000 persone per gli eventi all'aperto, e di 200 per gli eventi al chiuso.

In provincia di Savona resta quindi aperta la questione relativa all'invito della Prefettura a rispettare il Dpcm (valido fino al 7 ottobre) . Le partite di Coppa Italia di Eccellenza sono state indicate come di rilevanza nazionale o regionale e disputate a porte chiuse. Cosa accadrà per la prima giornata dei campionati, per le gare disputate nella nostra provincia, in programma il 4 ottobre?