Calciomercato, Plodio. "Importante riavvicinare al calcio chi ha lasciato questo sport, diamo il bentornato ad Andrea Picalli e Giacomo Rossi"

E' un annuncio particolare quello del Plodio, in merito agli ultimi due ingaggi portati a termine dal club valbormidese. Il movimento calcistico può infatti riabbracciare Andrea Picalli e Giacomo Rossi, pronti a reindossare gli scarpini da gioco dopo un periodo di stop:

"Riteniamo che per il nostro calcio dilettantistico sia doveroso tentare di recuperare tutti quei ragazzi che hanno prematuramente appeso gli scarpini al chiodo per stress da prestazione o per eccessive aspettative. È inutile avere una federazione che sponsorizzi e spinga la nascita di nuove società quando cosa manca è il materiale umano. Nel calcio, come in ogni sport, l'agonismo e la competitività sono essenziali e imprescindibili, inutile negarlo, ma il raggiungimento del risultato, a nostro avviso, deve arrivare attraverso il divertimento. Vogliamo giocare per divertirci e per stare assieme, non negando che la vittoria sportiva aiuti questo scopo, ma ci vogliamo arrivare senza obblighi o pressioni.

In questo anno strano, per certi versi tragico, abbiamo capito che è fondamentale stare bene assieme, soprattutto in uno spogliatoio, e ci è venuta voglia di provare a fare ritornare la passione per questo splendido sport ad alcuni di quei ragazzi che avevano perso l'entusiasmo.

Non sappiamo quali saranno i risultati che raggiungeremo sul campo, ma siamo sicuri di avere già ottenuto una piccola vittoria avvicinando di nuovo questi ragazzi al calcio.

Questa premessa, per noi doverosa, per presentare, anche oggi, due nuovi innesti che ci aiuteranno a divertirci e a fare bene in campo. Due ragazzi che ritornano al calcio giocato dopo qualche anno di assenza. Il primo è una nostra vecchia conoscenza, Andrea Picalli, classe 1988, laterale offensivo dalle spiccate doti atletiche e fisiche, il secondo è Giacomo Rossi, anno 1997, centrocampista, ex Millesimo, giocatore di personalità con una incredibile facilità di corsa e buona tecnica.

Anche a loro va il nostro augurio di potersi divertire nuovamente giocando a pallone e di togliersi delle belle soddisfazioni anche sotto l'aspetto sportivo...

Un caloroso bentornato ad Andrea e un affettuoso benvenuto a Giacomo....Vamos Cioi...."