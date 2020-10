Dopo Sanremese - Lavagnese di domenica scorsa rinviata per Covid 19 anche la 2^ di campionato Lavagnese - Casale sarà rinviata al 28 ottobre a causa dell'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile/Arpal.

Rinviato quindi a mercoledì 7 ottobre in trasferta con l'Arconatese l'esordio stagionale in D per Avellino e compagni.