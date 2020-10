Covid, il Varese recupera l'esordio casalingo il 21 ottobre. Rischio rinvio anche per il turno infrasettimanale con l'Imperia

Sabato 10 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la partita con la Caronnese del giorno successivo esclusivamente in modalità on line sul sito www.diyticket.it al seguente costo: tribuna centrale 16 euro, tribuna laterale nord e tribuna laterale sud 12 euro intero, 7 euro ridotto. I botteghini, come da normativa Covid, resteranno chiusi.