Calcio, Asd Savona. L'esordio in biancoblu regala tanti spunti a Cristian Cattardico: "C'è tanta voglia di far bene, l'importante è che non si trasformi in frenesia"

Partire da un 5-0 in trasferta non può che rappresentare il miglior trampolino per l'Asd Savona.

La volontà di incidere fin da subito sulle dinamiche del campionato era forte, ma la prova del campo era fortemente attesa da mister Cattardico e da tutto l'entourage biancoblu.

Mister, buona la prima come si dice in questi casi.

"Assolutamente sì, c'era voglia da parte di tutti di misurarsi con i tre punti, ma soprattutto con le dinamiche di una partita vera e devo dire che i ragazzi sotto questo punto di viste si sono comportati al meglio. C'era da smaltire un po' di emozione, ma credo si possa incanalare anche meglio, lavorandoci su".

Sotto quali aspetti?

"C'è tanto entusiasmo e la volontà di onorare questa maglia è indubbia. Non possiamo pensare di gestire ogni partita a mille all'ora cercando sempre di puntare verso la porta. Le gare e il pallone vanno saputi gestire, ma sono aspetti che con il lavoro riusciremo a migliorare".

Vedere due 2004 in campo non è così banale, ancor di più se uno di loro va a segno.

"Oltre la vittoria è l'aspetto più bello che abbiamo vissuto ieri. Non vi è dubbio. Ci sono tanti giocatori di categoria superiore in squadra, ne siamo assolutamente consapevoli, ma ripartire con due ragazzi così giovani è un segnale sia tecnico che morale molto importante per squadra e società".

L'anno scorso l'esordio da tecnico in Eccellenza, ieri in Prima Categoria.

"L'Eccellenza la conoscevo particolarmente bene anche da calciatore, mentre sui campi di Prima Categoria non ho mai limitato. E' un campionato particolare, con partite anche "sporche", ma sta a noi calarci in questa realtà con umiltà, impegno e rispetto degli avversari. Quando indossi la maglia del Savona hai delle responsabilità in più anche sotto questo punto di vista".

La gara con la Baia Alassio sarà particolarmente interessante, soprattutto per la loro filosofia di gioco.

"Conosco il loro modo di lavorare, la loro filosofia e l'organizzazione che hanno come società, avendoli visti da vicino ad Alassio. E' una buona squadra e dovremo andare in campo con il massimo dell'attenzione per poter fare punti".

Ieri pomeriggio anche il direttore generale Matteo Marenco ha esordito a bordocampo.

"E' stata una grande domenica, arrivata al termine di un percorso di costruzione davvero intenso. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi e al mister per l'identità che hanno saputo creare in pochissimo tempo. Anche l'esordio con la Prima Squadra di due giovani del 2004 ci conforta, guardando lo sviluppo della progettualità del club. Peccato non aver avuto con noi i tifosi, speriamo di rivederli al campo il prima possibile".