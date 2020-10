Calcio. Asd Savona. Guarco in campo nonostante la squalifica, la Carlin's Boys presenta reclamo

Rischia di tramutarsi in una sconfitta a tavolino il 5-0 conquistato dalla neonata Asd Savona sul campo della Carlin's Boys. Il club sanremese avrebbe infatti presentato reclamo per un possibile errore in distinta da parte della società biancoblu.

Tra i titolari mandati in campo da mister Cattardico figurava anche Simone Guarco, espulso però lo scorso 22 febbraio, data dell'ultima partita ufficiale prima del lockdown, nel match tra Vado e Prato.

"Non abbiamo ricevuto ancora comunicazioni ufficiali - sottolinea il DG Matteo Marenco - attendiamo di capire quale sia in realtà il giocatore interessato dalla vicenda e ci muoveremo di conseguenza".

Nel caso si trattasse proprio di Guarco, a salvare gli striscioni potrebbe risultare il tesseramento con il Savona in seguito alla prima partita di campionato del Vado, giocata il 27 settembre.