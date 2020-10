Calcio, Promozione. Parte con una sconfitta il campionato del Soccer Borghetto, mister Brignoli: "Grande gara dei miei ragazzi. Con questa voglia e unità d'intenti possiamo toglierci grosse soddisfazioni"

Dopo la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Promozione, inizia con una sconfitta il campionato del Soccer Borghetto. In casa della Golfo&Dianese finisce 1 a 0 per i giallorossoblù grazie alla rete di Faedo. Critico ma comunque soddisfatto il tecnico biancorosso, che analizza ai nostro microfoni la sfida:

“Diciamo che non ha funzionato solo il risultato” – esordisce mister Davide Brignoli – “Abbiamo giocato alla pari contro un'ottima squadra come la Golfo&Dianese, strutturata per competere nelle prime posizioni di questo campionato. Siamo riusciti a creare anche tre nitide palle goal, per questo non posso che sottolineare l’ottima prova da parte di tutti i miei ragazzi. A fine partita ero orgoglioso di loro, sono stati sempre in partita e ci hanno provato fino alla fine. Questa volta è andata male, ma con questa voglia e unità d'intenti si toglieranno grosse soddisfazioni.”

Una settimana per preparare la sfida contro il Borzoli: “Domenica sarà una gara storica per Borghetto, visto che la città ospiterà per la prima volta una partita del campionato di Promozione. Grande merito va alla nostra società, che con sforzi enormi in 4 anni è arrivata a questo prestigioso livello. Mi aspetto una gara difficilissima come lo saranno tutte in questo campionato.”

Mister Brignoli proverà a lavorare su alcuni errori in settimana: “Da migliorare? C'è sempre da migliorare soprattutto quando si perde.”