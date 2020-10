Calcio. Prima Categoria A1, la webcronaca diretta di Asd Savona-Borghetto

ASD SAVONA - BORGHETTO 0-0

15' grande palla in profondità dell'ex Serra Riccò per l'inserimento di Vallone, che sbaglia il tiro consegnando di fatto la sfera al portiere Cattaneo

13' Balestrino in diagonale dopo una bella progressione verso l'area avversaria, la mira non è delle migliori e l'occasione sfuma

11' colpo di testa di Vallone, nessun problema per la porta di Cattaneo. Predominio territoriale da parte dei biancoblu in questo avvio di gara, Borghetto che bada in primis a non prenderle

6' Metalla calcia dal limite, pallone non distante dall'incrocio dei pali

4' completo bianco per il Savona, divisa granata per gli ospiti che indossano anche pantaloncini neri. Serata ventosa con una leggera pioggia che sta cadendo sul Chittolina

1' inizia la sfida dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Mario Aonzo, storica figura del tifo organizzato biancoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni

ASD SAVONA: Bresciani, Fancellu, Gavarone, Kuci, Eretta, Puddu, Vallone, Stefanzl, Balestrino, Metalla, Tona.

A disposizione : Conti, Franchini, Chiesa, Gamba.

Allenatore : Cattardico



BORGHETTO: Cattaneo, Calabretti, Fiorillo, Dahmani, Sabia, Inguanta, Ponzo, Leocadia, Simonassi, Balbi, El Allali.

A disposizione : Mottola, Littarelli, Fiorillo, Ramadhi, Lo Vetere, Cabiati, Bova.