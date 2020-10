Calcio. Il presidente Ivaldi a tutto campo dopo il Dpcm: "Ci auguriamo di poter far proseguire gli allenamenti e anche il campionato di Eccellenza"

La pubblicazione del nuovo Dpcm ha inevitabilmente creato un certo disorientamento all'interno del mondo calcistico dei dilettanti.

Tante sono le domande tra allenamenti e prosecuzione dei campionati, in attesa, come conferma Giulio Ivaldi, del pieno pronunciamento del ministero e delle comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

Presidente, la possibilità di poter proseguire gli allenamenti è uno dei temi più discussi.

"Dopo lo stop dei campionati ci auguriamo ci sia la possibilità almeno di poter proseguire con gli allenamenti. Come Comitati Regionali abbiamo stiamo spingendo sotto questo aspetto, ma non è l'unico".

Si parla anche di una possibile prosecuzione dell'Eccellenza.

"Esattamente, perchè legata tramite le proprie promozioni alla Serie D. Vedremo che tipo di risposta otterremo".

E' scontato il rinvio dei campionati a gennaio?

"Assolutamente no. Nel caso ci fosse la possibilità per le squadre di allenarsi i campionati riprenderebbero allo scadere del Dpcm, in caso contrario è ovvio che garantiremmo una finestra temporale sufficiente affinchè le squadre possano riprendere la preparazione atletica".