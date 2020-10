Calcio. Cairese, primo hurrà per la juniores gialloblu: la doppietta di Marchisio piega il Campomorone

“Sono contento, oggi abbiamo meritato. Grande prestazione”. Commento lapidario ma esaustivo quello di mister Massimiliano Brignone, raggiante a margine del match vinto dalla sua Cairese contro un avversario di buon livello come il Campomorone.

I genovesi si erano portati in vantaggio a pochi giri di orologio dall’inizio del secondo tempo grazie a un colpo di testa di Rossi. Poi, a mezzora dalla fine delle ostilità, Marchisio ha siglato il goal del pareggio a seguito di una grande giocata di Muca. La rete della vittoria è stata realizzata dallo stesso Marchisio: punizione spettacolare dai trenta metri e risultato messo in cassaforte. Grazie a questo 2 a 1, la Cairese agguanta i primi punti in classifica.

Mister Brignone ha schierato Negro, Icardo, Moretti, Muca, Testoni, Scarsi, Ravazza, Haxhiraj, Marchisio, Baccino e Ferrero dal primo minuto. A disposizione, c’erano Piccardi, Capelli, Venturino, Pizzorno, Morena, Borro, Ferrecchi, Vaglica e Cissè.