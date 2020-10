Le soluzioni per proteggersi dalle truffe e phishing - casinò EcoPayz, Paypal, Neteller, Skrill

Oggi è diventato sempre più sicuro non solo navigare su internet ma anche trasferire denaro, grazie ad algoritmi sempre più complessi dei siti preposti al pagamento, progettati apposta per far desistere qualsiasi malintenzionato dal tentativo di “intercettare” le cifre in transito.

Eppure potremmo dire che il concetto di truffa su internet sia vecchio quanto internet stesso: appena la rete ha preso piede nelle case di tutto il mondo è stata subito vista in positivo da lungimiranti imprenditori come piattaforma per divulgare progetti di grande spessore economico, ma in negativo è stata presa d’assalto da “pirati” di ogni tipo che hanno iniziato a studiare le tattiche più assurde per estorcere denaro agli utenti. Prima o poi tutti nella vita abbiamo ricevuto nella nostra casella di posta elettronica messaggi di ricche ereditiere senza figli che volevano sposarci, di miliardari sul letto di morte che avevano bisogno di noi come tutore delle loro fortune o di presunti istituti bancari in realtà inesistenti che chiedevano i nostri dati per fatturarci delle altrettanto inesistenti somme di denaro. Ormai non ci casca più nessuno.

I metodi di pagamento oggi

Paypal

La piattaforma di pagamento on line sicura che ha preso piede più in fretta è Paypal. Il marchio garantisce tutela in caso di Phishing (sottrazione di dati sensibili legati al proprio conto), furti di identità ma anche acquisti non rispondenti a quanto dichiarato dal venditore, o di prodotti già danneggiati. Inoltre, in caso di materiale recapitato a indirizzi non idonei, Paypal sostiene le eventuali spese di spedizione extra sostenute.

Ecopayz

Questo marchio, pensato espressamente per aziende o, in generale, per chi effettua importanti transazioni, ha fatto fin da subito della sicurezza la propria bandiera. Per fare ciò ha brevettato quello che ha chiamato “Ecoaccount”, una piattaforma “blindatissima” alla quale consegnare i propri dati in piena sicurezza.

Neteller

Neteller è stato recensito da molteplici riviste, di informatica così come di economia, tra i metodi di pagamento più sicuri al mondo, grazie a un complesso sistema antifrode attivo h24. Ovviamente anche l’utente deve saper fare la propria parte e non essere del tutto sprovveduto: per questo il sito ufficiale di Neteller offre tanti utili consigli, da come aggiornare il proprio browser a come navigare in piena sicurezza.

Skrill

Nato nel 2001 con il nome di Moneybrookers, è un portafoglio elettronico che garantisce pagamenti e transito di valute in 200 nazioni del mondo e adoperando 40 monete diverse. Il tutto punta sulla massima immediatezza, grazie a una interfaccia utente decisamente “user friendly”.

Tutte queste piattaforme esistono ormai da quasi due decadi: inizialmente erano concepite per chi lavorava nel settore dell’economia, ma oggi le utilizza chiunque e per qualsiasi motivo, dallo shopping al divertimento. Per esempio esistono casinò che accettano i pagamenti con EcoPayz elencati su CasinoHex ma questo è solo un esempio tra migliaia di circostanze in cui potranno tornarvi utili i pagamenti on line nella vostra quotidianità.