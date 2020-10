Calcio. Il Dipartimento dello Sport ha detto no all'Eccellenza: "Avanti solo le leghe nazionali"

Che la possibilità di una prosecuzione dei campionati di Eccellenza fosse ridotta ai minimi termini era quasi scontato, ma i presidenti dei vari Comitati Regionali hanno provato fino all'ultimo ad avere il semaforo verde per la prosecuzione dei rispettivi massimi campionati.

Con le Faq emesse nel tardo pomeriggio di ieri da parte del Dipartimento dello Sport, è arrivata la conferma per il via libera ai soli campionati dilettantistici nazionali, in sintesi la Serie D.

Resta da capire quali e quante squadre nei prossimi giorni riprenderanno gli allenamenti, seppur individuali, all'interno dei propri impianti sportivi, in vista della prima scadenza del Dpcm prevista il 24 di novembre.

Ecco il punto in questione

11. La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?

Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dalla lett. E del Dpcm 24 ottobre 2020.