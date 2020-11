Calcio, Serie D. Nulla da fare, rinviata anche Città di Varese-Vado. Si valuta la sospensione del campionato

Non si giocherà nemmeno domani pomeriggio al "Franco Ossola" di Varese. E' ufficiale infatti il rinvio del match tra i biancorossi e il Vado, tornato ad allenarsi negli ultimi quattro giorni dopo le partite non disputate contro Bra, Derthona e Pont Donnaz.

Da indiscrezioni, inoltre, pare sempre più probabile una sospensione del campionato, anche per poter programmare i numerosissimi recuperi oltre che per varare una modifica del protocollo, alzando probabilmente a cinque o più giocatori la soglia per poter chiedere il rinvio della partita (attualmente ne basta uno). A meno che il nuovo Dpcm del governo, o l'eventuale zona rossa in Lombardia e Piemonte, faccia scattare automaticamente lo stop della stagione. Di sicuro si attenderà l'uscita del decreto prima di prendere qualunque decisione.



Il comunicato della società biancorossa.

Il Città di Varese rende noto il rinvio a data da destinarsi della partita di mercoledì 4 novembre valevole per l'ottava giornata di campionato Città di Varese-Vado.

Con il rinvio della sfida con i liguri salgono a sei le gare da recuperare per il Città di Varese: Imperia, Caronnese, Fossano, Folgore Caratese, Casale e, appunto, Vado.

Classifica

Bra**, Pont Donnaz* 13. Sanremese* (-2), Gozzano 12. Derthona** 10. Castellanzese*, Borgosesia*, Chieri 8. Saluzzo**, Lavagnese** 7. Imperia* Legnano**, Arconatese*, Caronnese***, Folgore Caratese**, Sestri Levante** 6. Vado*** 4. Fossano*** 3. Casale** 1. Città di Varese***** 0.

*****cinque partite in meno

***tre partite in meno

**due in meno

*una in meno



Mercoledì 4 novembre, ottava giornata

Ore 14.30: Borgosesia-Legnano rinviata, Bra-Sanremese, Chieri-Gozzano rinviata, Caronnese-Imperia rinviata, Castellanzese-Lavagnese, Città di Varese-Vado rinviata, Derthona-Casale rinviata, Pont Donnaz-Fossano rinviata, Saluzzo-Arconatese rinviata, Sestri-Folgore Caratese rinviata.