Il punto dopo lo stop. Albenga: difetti già emersi con evidenza, ma c'è tempo per porvi rimedio

Gli allenamenti sono sospesi, in attesa di comprendere come evolverà il quadro pandemico nelle prossime settimane, ma lo stop al torneo potrà essere impiegato nella maniera migliore dalla dirigenza dell'Albenga per valutare un organico che, fin dalle prime amichevoli è apparso strutturato a livello fisico ma eccessivamente compassato.

Limiti e difetti emersi di fronte a squadre ben organizzate, seppur con obiettivi diversi rispetto gli ingauni (come Ospedaletti, Finale e Pietra Ligure.), ma che in un modo o nell'altro hanno sempre saputo creare grattacapi alla squadra di Grandoni (ad eccezione della trasferta con l'Alassio FC).

Difficoltà non nascoste dal tecnico ternano che, da uomo di campo e di grande esperienza, sa bene che affrontare di petto i problemi rappresenta l'unico modo per risolverli.

Ecco perchè nella finestra di mercato dicembrino potrebbero essere inseriti giocatori capaci di alzare il livello tecnico e contemporaneamente pronti a garantire imprevedibilità a livello offensivo. Gli elementi in mediana e sul fronte d'attacco appaiono infatti tutti con caratteristiche estremamente simili. Tante anche le amnesie difensive, nonostante un reparto di esperienza.

Di fatto davanti mancano i dribbling e le invenzioni di elementi come Di Salvatore e De Simone, tra l'altro under, con il solo Costantini (quasi subito ai box per infortunio) capace di pulire con costanza le linee di gioco.

Non resta quindi che aspettare per i sostenitori bianconeri e capire, quando ripartirà il campionato, che volto avrà la formazione ingauna.