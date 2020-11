Perché le scommesse sui cellulari sono così popolari?

Le scommesse sui cellulari come sull’app di Eurobet sono ormai all’ordine del giorno e coinvolgono sempre più persone. Le scommesso sportive non sono di certo una novità ma prima si era soliti recarsi all’interno dei centri scommesse per eseguirle, oggi invece questo genere di attività anziché essere diventata un optional è diventata parte del quotidiano di molti cittadini. Lo sport è sicuramente un’attività così popolare che coinvolge ogni paese presente sul nostro pianeta e quindi di conseguenza anche le scommesse sportive sono popolari. Andiamo però a scoprire quali sono i reali motivi che portano sempre di più le persone a scegliere di fare scommesse sui cellulari anziché affidarsi ai soliti canali.

È cambiato il rapporto che si ha con lo sport

Prima erano in pochi a scommettere perché di scommesse sportive si parlava veramente poco. Oggi invece sono sempre di più i bookmaker che offrono questa opportunità su qualsiasi tipologia di sport ci piaccia seguire. Sono sponsorizzate maggiormente le squadre o gli sportivi, si effettuano continui annunci pubblicitari per ogni canale media esistente al mondo. Le app sono state l’opportunità di collegare i bookmaker ai cittadini in modo facile e veloce. In questo modo qualsiasi cittadino segua uno sport preciso e voglia scommettere sulla sua squadra del cuore oppure sulle altre squadre può farlo comodamente dal divano di casa sua utilizzando il suo cellulare.

La vastità del mercato

Tanti sport al mondo in tutto il mondo, competizioni perciò che si possono svolgere ovunque. I cellulari accorciano la distanza e quindi una persona può puntare e scommettere anche su una partita che si svolge dall’altra parte del mondo in pochissimi click.

Premi e bonus

I bookmaker sono molto astuti e quindi ad ogni scommettitore offrono diversi premi e bonus, in particolare quasi ogni app offre un bonus di benvenuto e poi man mano che lo scommettitore utilizza la piattaforma può ricevere un premio o ulteriori bonus. Questa operazione di marketing attira centinaia di persone ogni giorno che si scoprono così amanti del gioco d’azzardo.

Un momento di socialità

La scommessa sportiva diventa un momento di socialità da condividere con amici e persone che hanno la stessa passione. Sono perciò sempre di più gli scommettitori che si vedono in gruppo per scommettere, creare ipotesi, e gustarsi le partite o le sessioni di gioco in diretta tutti insieme. Un momento perciò di unione che può unire persone di ogni età e sesso.

L’eccitazione

E come non parlare poi dell’emozione che tutto ciò genera? Quando scommetti su una partita vieni coinvolto ad ogni passaggio e ad ogni azione. L’eccitazione cresce minuto dopo minuto e lo scommettitore è coinvolto e travolto dalle emozioni. La sessione di gioco diventa così un momento non più solo di svago ma di adrenalina pura.

In ultimo sono le tante opportunità che ci sono offerte ogni giorno, ci sono davvero tante piattaforme e tante app che ci permettono di investire e scommettere il nostro denaro.