Golf: nel weekend a Sanremo si è disputato il Memorial Mario Bianco, i risultati

Domenica 8 Novembre al Circolo degli Ulivi di Sanremo si è giocato, con la partecipazione di 104 giocatori, il Memorial Mario Bianco una 18 buche stableford tre categorie. Questi i risultati:



Memorial Mario Bianco - Domenica 8 novembre 2020 - 18 buche stableford 3 cat.



1ª Categoria 0/12 ris.



1° Lordo Lorenzo De Carli 36

1° Netto Luca Periotti 42

2° Netto Cesare Fregni 38

3° Netto Alberto Biancheri 36



2ª Categoria 13/20 ris.



1° Netto Laura Bianco 42

2° Netto Sara Contù 42

3° Netto Lorenzo Ciquera 38



3ª Categoria 21/36



1° Netto Alberto Rota 44

2° Netto Fabio Marangon 41

3° Netto Roberto Lagorio 39



Premi Speciali



1° Lady Lucia Di Tillio 35

1° Senior Alberto Rinero 38

1°Super Senior Enzo Ghirardi 37



Nearest to the Pin Maschile Riccardo Passaglia mt. 0,81



Nearest to the Pin Femminile Brigitte Neubauer mt. 1,81



Driving Contest Maschile Max Nobauer



Driving Contest Femminile Laura Bianco



"Domenica 15 Novembre si svolgerà il Memorial Carrera, una 18 buche stableford tre categorie" - ricordano dal Golf Club di Sanremo.