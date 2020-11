Calcio, Serie D. Varese ancora al palo, la Caronnese espugna l'Ossola 1-0 (LA NUOVA CLASSIFICA)

Ancora una gara priva di soddisfazioni per il Varese che perde in casa il derby contro la Caronnese. Tanto gioco ma poca concretezza per la squadra di Sassarini, punita al 24' dal gol di Banfi.

A seguire la classifica aggiornata e la cronaca del match a cura della redazione di Varesenoi.it

48' - FINALE A MASNAGO: il Varese cede alla Caronnese 0-1, quarta sconfitta consecutiva.

47' - NON È VERO! TRAVERSA ANCHE PER OTELÈ! Viscomi gioca su Fall, torre per Lillo che inventa ancora, apertura su Mamah, cross che attraversa l'area, sul secondo palo Otelè riesce ad andare al tiro, potentissimo: traversa e palla che batte in terra prima di allontanarsi!

45' - Tre minuti di recupero.

44' - VISCOMI CI TIENE IN VITA: contropiede micidiale della Caronnese, Torin sfida Lassi, il tiro sorpassa il portiere, sulla riga miracolo di Viscomi di testa per tenere i biancorossi in partita. Non è ancora finita.

43' - Lancio di Petito per Fall che cerca spazio e trova il pallone, ma non gli dà forza di testa.

40' - Forcing biancorosso.

38' - Mamah cerca una palla vagante in posizione molto defilata e cerca il tiro, senza trovare il bersaglio.

37' - Cross teso di Otelè in area piccola, nessuno riesce ad attaccare il primo palo, Marietta è bravo in presa a togliere le castagne dal fuoco.

34' - Bordata al volo di Corno, alta.

32' - ULTIMO CAMBIO PER IL VARESE: Mapelli-Fall. Varese con un 3-4-3 iper-offensivo: Parpinel, Viscomi, Petito dietro; Mamah e Otelè esterni a metà, con Romeo e Guitto al centro; in attacco ali Lillo e Balla, Fall riferimento centrale.

30' - Pronto un cambio iper-offensivo: Fall rileverà Mapelli, un attaccante per un difensore (passerà al 3-4-3). Intanto viene ammonito Balla.

27' - Secondo cambio Caronnese: fuori Banfi, autore del gol, dentro Santonocito.

23' - ANCORA VARESE: lancio per Mamah che fa tutto bene ma l'ultimo passaggio per Balla è leggermente lungo e il compagno non può arrivarci. A seguire, corner per il Varese senza esiti.

22' - OCCASIONE VARESE: lob di Viscomi che filtra e raggiunge Lillo, bravo a girarsi ma non a dare potenza alla sua conclusione, che arriva docile tra le mani di Marietta.

20' - Cambio nella Caronnese: entra Corno, fuori Vernocchi.

20' - Tiro alle stelle di Banfi.

16' - Doppio cambio nel Varese sulle ali: dentro Mamah e Otelè, fuori Capelli e Minaj.

14' - OCCASIONE VARESE: è il solito Lillo a ricamare, gran dribbling tra centrocampo e trequarti, apertura su Minaj che controlla un po' lungo e non riesce a dare forza al suo tiro, Marietta blocca.

9' - Strigliata di Viscomi a Minaj: il capitano cerca di dare ulteriori energie nervose ai compagni.

8' - Sesto angolo per il Varese: sempre Guitto, da sinistra. Il cross piove in area, c'è una deviazione (sembra di Viscomi) ma la palla arriva docile tra le mani di Marietta.

3' - Ancora alta la pressione biancorossa.

1' - Due cambi ruolo su ruolo nel Varese: dentro Parpinel e Romeo, fuori Polo e Snidarcig.

SECONDO TEMPO

IL TABELLINO (statistiche LIVE)

Varese-Caronnese 0-1 (0-1)

Marcatori: nel pt Banfi (C) al 23'.

VARESE (4-2-3-1): Lassi; Polo (Parpinel dal 1' st), Mapelli, Viscomi, Petito; Snidarcig (Romeo dal 1' st), Guitto; Minaj (Otelè dal 16' st), Balla, Capelli (Mamah dal 16' st); Lillo. A disposizione: Cotardo, Fall, Ammirati, Coratella, Ritondale. All. Sassarini.

CARONNESE (4-4-2): Marietta; M'Zoughi, Galletti, Cosentino, Travaglini; Torin, Gargiulo, Vernocchi (Corno dal 20' st), Calì; Banfi (Santonocito dal 27' st), Scaringella. A disposizione: Angelina, Arcidiacono, Gualtieri, Putzolu, Coghetto, Musazzi. All. Gatti.

Arbitro: Santarossa di Pordenone (Girgenti di Ferrara e Pellegrino di Torino).

NOTE - ammoniti: Cosentino e Marietta (C); Balla (V). Angoli: 7-3; fuorigioco: 0-1; tiri (in porta): 9 (7) - 12 (4); falli: 17-14; recupero: 1'.

---

46' - FINE PRIMO TEMPO: Varese-Caronnese 0-1.

46' - Si chiuderà il primo tempo con un corner per la Caronnese. La difesa biancorossa mette fuori, poi parte un contropiede non portato in fondo.

44' - Bella battaglia a destra tra Minaj e Travaglini: l'ex Varese stavolta ha la meglio.

39' - Sventola di Banfi, Lassi risponde in due tempi.

37' - Balla dal limite, Marietta blocca. Massimo sforzo del Varese per pareggiare.

36' - Varese ancora in pressione, la difesa ospite per ora regge.

34' - LA TRAVERSA FERMA IL VARESE! Lancio su Balla, respinta della difesa, Lillo raccoglie, finta il tiro e apre su Minaj, che dentro l'area trova lo spazio per battere di potenza: traversa piena!

32' - Balla e Capelli ci riprovano a ruoli invertiti, l'assist dell' "Osvaldo" biancorosso è di un pelo lungo.

27' - MIRACOLO DEL PORTIERE ROSSOBLÙ: scambio Balla-Capelli-Balla, tiro a botta sicura, Marietta con un riflesso felino riesce a deviare in corner. Seguono altri due corner, senza esiti.

23' - GOL DELLA CARONNESE: Banfi riceve al limite, nei pressi del vertice sinistro, prende la mira e colpisce verso il primo palo: Lassi non arriva, vantaggio rossoblù.

23' - ANCORA VARESE! Meravigliosa giocata di Lillo a metà campo, tra due avversari con un "mini sombrero" per andarsene e spingere verso l'area. Ai 20 metri l'assist per Balla, che riesce a girarsi e calciare: tiro debole, Marietta blocca a terra.

21' - Terzo corner per il Varese. C'è un fallo in attacco in area.

18' - OCCASIONE VARESE: Minaj guadagna il fondo e crossa morbido sul dischetto, Lillo si attorciglia in volo per una meravigliosa rovesciata: la palla la colpisce con grande potenza ma la traiettoria è alta. Il numero 9 si dispera.

17' - Ammonito Cosentino per fallo su Balla.

15' - CI PROVA ANCHE IL VARESE: Balla trova spazio in fascia e crossa rasoterra dentro, Lillo non ci arriva per poco. Partita frizzante.

14' - PERICOLO PER IL VARESE! Ottimo filtrante a favore di Torin che colpisce dal cuore dell'area, Mapelli è enorme ad arrivarci murando il suo tentativo.

13' - Secondo angolo consecutivo, stavolta da destra: sulla palla sempre Guitto. La difesa libera.

12' - Primo angolo anche per il Varese. Va Guitto, col mancino da sinistra.

10' - Primo corner della partita, è della Caronnese. Batte Calì, da sinistra a rientrare: In mischia c'è una torre per Scaringella che si coordina in rovesciata; bel gesto, ma non trova buon impatto con il pallone e Lassi raccoglie.

6' - Duello anche vocale tra le panchine, con Sassarini e Gatti che guidano i rispettivi giocatori a gran voce: nessuno dei due vuole lasciare alcun dettaglio "scoperto".

4' - Una sortita offensiva del Varese, volenterosa ma senza esiti.

2' - CI PROVA SUBITO LA CARONNESE: Torin trova spazio a destra, passaggio arretrato per Banfi che controlla e calcia in diagonale da buona posizione: largo.

1' - Primo affondo della Caronnese con Vernocchi, la retroguardia di capitan Visco fa buona guardia.

1' - Partiti con qualche attimo di ritardo per l'assenza delle bandierine ai quattro angoli del campo. Nell'attacco biancorosso Lillo centravanti, alle sue spalle Balla, a sinistra Capelli e a destra Minaj. Ospiti con un 4-4-2 in linea a centrocampo, terminali offensivi Banfi e Scaringella. Gli ex Varese M'Zoughi e Travaglini fanno i terzini.

PRIMO TEMPO

PRE-PARTITA

Il Varese torna in campo a distanza di tre giorni dalla sconfitta di Imperia (2-0) per giocare la sua quarta partita del campionato: alle 14.30 al Franco Ossola il fischio d’inizio della sfida alla Caronnese.

Si tratta del recupero della quarta giornata, rinviata dall’11 ottobre a oggi. I rossoblù di Caronno Pertusella al momento hanno disputato 4 partite, una in più del Varese, ottenendo 6 punti: 2 vittorie e 2 sconfitte il conto. Per i biancorossi invece il conto è ancora fermo a 0 punti e 0 gol fatti nelle tre sfide affrontate; il desiderio di tutti, giocatori, allenatori, club e tifosi, è quindi quello di iniziare a muovere la classifica.

David Sassarini butta nella mischia dal 1' Lillo; in attacco insieme a lui Minaj, Balla e Capelli. In Difesa confermata in toto rispetto alla partita di Imperia, a centrocampo al fianco di Guitto giocherà Snidarcig. Tra i rossoblù di mister Roberto Gatti spazio fra i titolari per due ex Varese, Travaglini e M'Zoughi; l'eterno capitan Corno, bandiera della Caronnese, parte invece dalla panchina.

Fischio d'inizio alle 14.30: qui con Noi potete seguire il live testuale della partita, se volete e potete vederla il Città di Varese la trasmetterà in diretta video streaming sulla sua pagina ufficiale.