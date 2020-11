Calcio, Vado. Il ds Sonetti non nasconde le difficoltà: "Passo indietro rispetto al Derthona, Mercato? Crediamo in questo gruppo, dentro solo giocatori che facciano la differenza" (VIDEO)

Il palo colpito da Bacigalupo e la grande parata di Vinci su D'Antoni hanno rappresentato per il Vado l'opportunità per trovare il vantaggio contro il Pont Donnaz, ma la rete dei valdostani ha di fatto spento la luce di una squadra che per larghi tratti di gara ha giocato in maniera troppo piatta, con le medesime (improduttive) dinamiche di gioco ripetute a ciclo continuo.

Un passo indietro palese, come conferma il ds Sonetti, pronto anche a parlare di mercato, a 10 giorni dall'apertura delle liste di trasferimento.