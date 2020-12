Calcio, Serie D: le sanzioni settimanali del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 29/11/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 1.000,00

REAL AVERSA 1925

Per avere propri dirigenti presenti in tribuna, non identificati, rivolto espressioni ingiuriose ed offensive all'indirizzo della Terna arbitrale per l'intera durata della gara.

Euro 600,00

SAMMAURESE

Per avere al termine della gara, nel percorso che conduce agli spogliatoi, persona non iscritta in lista e no identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara, peraltro omettendo di indossare correttamente la mascherina di protezione.

Euro 400,00

ROCCELLA

Per la presenza indebita di 15 sostenitori in violazione delle disposizioni sull'emergenza sanitaria. ( R CdC )

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2020

PIETANESI ANTONIO (ROCCELLA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.





ALLENATORI

SQUALIFICA

BUGLIO FRANCESCO (CASALE A.S.D.) 1 gara

Allenatore sanzionato per doppia ammonizione, allontanato.

AMMONIZIONE (III INFR)

PAGLIUCA GUIDO (PIANESE S.R.L.S.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLUZZO GIORGIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

GERMANO MAURIZIO (CASALE A.S.D.)

DOSSENA ANDREA (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)

CAMPANA ROSARIO (F.C. S.S. NOLA 1925)

FERAZZOLI GIUSEPPE (GELBISON VALLO D.LUCANIA)

DE ANGELIS STEFANO (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO MARIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno alla nuca.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICCININI GABRIELE (LENTIGIONE CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANTANO GIOVANNI (F.C. S.S. NOLA 1925)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

REMORINI MATTEO (PIANESE S.R.L.S.S.D.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CHIANESE MARIO (REAL AVERSA 1925)

ROMANINI PIETRO (SINALUNGHESE A.S.D.)

VALERIO ANDREA (VASTESE CALCIO 1902)

PAULINO DA SILVA GLADESTONY (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANSONE GIANLUCA (CASARANO CALCIO S.R.L.)

MANASIEV ZDRAVKO (HSL DERTHONA)

SILVESTRO ALESSANDRO (MONTESPACCATO S.R.L.)

MASTROPIETRO ALAN (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)

PAOLACCI MARCO (VIS ARTENA)

AMMONIZIONE (III INFR)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

COSENTINO MAURIZIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CINTOI NICOLA (CASALE A.S.D.)

POESIO CLAUDIO (CASALE A.S.D.)

ORNAGHI FILIPPO (CASTELLANZESE 1921)

FAVO VITTORIO (CITTA DI S.AGATA)

KANTEH LAMIN (HSL DERTHONA)

LIPANI IACOPO (HSL DERTHONA)

DONAGGIO LUCA (IMPERIA)

CALLEGARI EMILIANO (POL. INSIEME FORMIA AR.L.)

DURAZZO GIOVANNI (POL. INSIEME FORMIA AR.L.)

FIORETTI GIORDANO (RIETI S.R.L.)

MONTESI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

MENCHETTI DANIELE (SINALUNGHESE A.S.D.)

MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)

PORFIRI FRANCESCO (TEAM NUOVA FLORIDA 2005)

MANNI LORENZO (VIS ARTENA)

POLETTI AMEDEO (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)

AMMONIZIONE (II INFR)

GASCO GIACOMO (AGLIANESE CALCIO 1923)

OLIVERA DA ROSA RUBEN ARIEL (APRILIA RACING CLUB SRL)

ATTEO ANTONIO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

PEDICONE ALESSIO (CASARANO CALCIO S.R.L.)

TASCONE MATTIA (CASARANO CALCIO S.R.L.)

ALUSHAJ XHULIO (CASTELLANZESE 1921)

MOLINARI NICOLO (CASTELLANZESE 1921)

PETITO DAVIDE (CITTA DI VARESE)

VISCOMI FRANCESCO (CITTA DI VARESE)

COZZOLINO GIUSEPPE (F.C. S.S. NOLA 1925)

AMMONIZIONE (I INFR)

BELLINI LORENZO (GRASSINA)

BENVENUTI ROCCO (GRASSINA)

MATTEO LORENZO (GRASSINA)

NUTI TOMMASO (GRASSINA)

BONU FEDERICO (LANUSEI CALCIO)

ALONZI FRANCESCO (LATINA CALCIO 1932)

DI RENZO LUCA (LATINA CALCIO 1932)

DI VITTORIO ALESSIO (LAVAGNESE 1919)

BENEDETTI DAVIDE (MONTESPACCATO S.R.L.)

DI NEZZA NICOLAS (MONTESPACCATO S.R.L.)

SCIALPI ALESSANDRO (NARDO'SRL)

CABELLA ANDREA (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)

D ASTOLFO ADRIANO (OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL)

GAGLIARDI FRANCESCO (PIANESE S.R.L.S.S.D.)

MANDELLI LORENZO (PONTE SAN PIETRO SSDARL)

MORAZZINI NICOLO (RECANATESE A.S.D.)

IMBRIOLA VINCENZO (ROCCELLA)

MANUZZI FRANCESCO (SAMMAURESE)

CABECCIA MARCO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

PATACCHIOLA SIMONE (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

SANTARPIA ANTONIO (TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (VADO)

BORGHESE MARTINO (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)

INVERNIZZI ANDREA (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)