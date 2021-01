Calcio, Sanremese. I convocati per la trasferta di Sestri Levante, c'è anche Miccoli

Questa mattina la Sanremese ha svolto l’allenamento di rifinitura in

vista della trasferta di domani al “Sivori” di Sestri Levante. Il match inizierà alle ore 15.



Presente in gruppo anche l’ultimo arrivato, il centrocampista Matteo

Miccoli, classe ’99, ex Porto Sant’Elpidio.



Al termine dell’allenamento, il tecnico Bifini ha diramato l’elenco dei 22 convocati.



PORTIERI: Dragone (’02), Gennaro (’02), Del Ferro (’03).



DIFENSORI: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Scarella

(’01), Ponzio (’01).



CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto

(’99), Murgia, Miccoli (’99), Sturaro, Lodovici (’04).



ATTACCANTI: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).



NON CONVOCATI: Fava, Gerace, Sadek e Felici.



La gara tra Sestri Levante e Sanremese sarà diretta dal signor Raimondo Borriello di Arezzo. I collaboratori di linea saranno Luigi Ingenito di Piombino e Christian Giannetti di Valdarno.



L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook

ufficiale del Sestri Levante, con la telecronaca di Joel Roberto

Capello.