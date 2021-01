Nuovo Dpcm. Campionati dilettantistici appesi a un filo: la bozza prevede misure restrittive almeno fino al 5 marzo

Il 5 di marzo: è questa la data che è emersa ieri sera come termine per il Dpcm che entrerà in vigore nella giornata di sabato 16 gennaio.

Una finestra temporale più lunga rispetto al canonico mese, ma che conferma la volontà del governo e del Comitato Tecnico Scientifico di stringere le maglie per contenere il numero di contagi da Covid-19 nel corso della campagna vaccinale.

Se, come appare certo, le misure coinvolgeranno anche il mondo sportivo dilettantistico, nelle migliori delle ipotesi i campionati, dopo circa tre settimane di allenamenti, potrebbero (molto ottimisticamente) ripartire ad inizio aprile.

Condensare le sorti di un'intera stagione in una decine di settimane potrebbe apparire eventualmente come una forzatura, starà quindi alle varie federazioni stabilire quale strada intraprendere.

Nel caso invece le misure si prorogassero per un ulteriore mese, con il via dei primi allenamenti ad aprile inoltrato, ecco che l'annullamento dei tornei apparirebbe purtroppo inevitabile.