Calcio. UFFICIALE: Fabio Fossati è il nuovo allenatore del Latte Dolce Sassari

Il comunicato del club sardo

Il Sassari calcio Latte Dolce affida la panchina a Fabio Fossati. In mattinata è stato raggiunto l’accordo: sarà il tecnico ligure a guidare la squadra biancoceleste a cavallo fra la fine del girone di andata e lo start del girone di ritorno del campionato di serie D (girone G). In tanti lo conoscono come “l’uomo del miracolo Albissola”, formazione che fa riferimento ad un centro di circa 15mila abitanti condotta dalla quarta serie italiana sino alla ribalta del professionismo. La carriera di Fabio Fossati è comunque ricca di spunti, promozioni ed esperienze vissute fra Borgorosso Arenzano (l’inizio della sua carriera), Sestri Levante, Caperanese, Asti, Casale, Vado e la stessa Albissola. Un allenatore che ha fatto della sua passione una scelta di vita e che arriva a Sassari con entusiasmo e voglia di fare. Un tecnico che dedica grande attenzione dedicata ai giovani ed al Settore Giovanile. A mister Fabio Fossati, nuovo allenatore del Sassari calcio Latte Dolce, l’augurio di un buon lavoro e un grosso in bocca al lupo per l’inizio di questa sua nuova avventura calcistica.