Calcio. Via alla riunione della Lega Nazionale Dilettanti. Il presidente Figc Gravina: "Chiesta al ministro la ripartenza a febbraio dell'Eccellenza"

Ha preso il via la tanto attesa riunione tra i Comitati Regionali e i vertici della Lega Nazionale Dilettanti.

In attesa di comprendere quali saranno le decisioni assunte, stamattina è uscita un'interessante intervista al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sulle colonne del Corriere della Sera.

Gravina ha dichiarato di aver chiesto al ministro Spadafora la ripartenza dell'Eccellenza entro febbraio, palesando la propria preoccupazione anche per i riscontri sociali dovuti allo stop dei campionati:

"È vero, molti giovani si stanno allontanando e sono preoccupato per i ragazzini che non riescono più a socializzare. È un allarme da non sottovalutare. Noi abbiamo sostenuto i Dilettanti con il fondo salva calcio e chiesto al ministro di far ripartire entro febbraio almeno i campionati di Eccellenza destinando loro anche un contributo".