Calcio. Genova Calcio out dalla Coppa Italia, il Rovato Vertovese passa 4-0

Semaforo rosso per la Genova Calcio nel tabellone nazionale di Coppa Italia di Eccellenza.

Il Rovato Vertovese ha avuto buon gioco nella gara decisiva della fase a gironi, superando 4-0 i biancorossi.

I lombardi partono subito forte e al 15' trovano il vantaggio con una splendida azione corale: Bertuzzi e Cartella scambiano velocemente al limite dell'area, con quest'ultimo che conclude di precisione, portando i suoi avanti.

La Genova Calcio prova a reagire al 34', quando Lupi cambia gioco e trova Capurro sulla fascia, bravo a servire Volgger, che mette in mezzo un pallone perfetto per Bigini. Sembra fatta, ma un difensore del Rovato salva sulla linea. Appena tre minuti dopo, sono ancora i locali a rendersi pericolosi: Messedaglia si coordina per la conclusione a botta sicura, ma Tripi si immola e nega la gioia del gol.

La pressione del Rovato si fa sentire e al 41' arriva il raddoppio. Bertuzzi si invola in area e viene steso da Tripi: l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Messedaglia, che spiazza Dondero e porta il risultato sul 2-0.

Nella ripresa, il copione non cambia. Il Rovato gestisce il gioco e al 50' cala il tris: Pozzoni riceve un ottimo suggerimento e, con un preciso diagonale, batte nuovamente Dondero. La Genova Calcio prova a scuotersi, ma i padroni di casa non concedono spazi. Al 75', arriva anche il quarto gol: un altro calcio di rigore, questa volta trasformato con freddezza da Vitali, che fissa il risultato sul definitivo 4-0.

Tramonta così per le squadre liguri anche l’ipotesi di un posto in più per i ripescaggi playoff, nel caso la squadra di Mazzocchi fosse riuscita a conquistare il trofeo.



ROVATO - GENOVA CALCIO 4-0

Marcatori: 15' Cartella (R), 41' rig. Messedaglia (R), 50' Pozzoni (R), 75' rig. Vitali (R).ù



ROVATO: Gherardi, Zenoni, Rudelli, Lini, Belotti, Cortinovis, Bertuzzi, Rota L., Messedaglia, Pozzoni, Cartella.



GENOVA CALCIO: Dondero, Capurro, Riggio, Bigini, Boero, Tripi, Volgger, Tagliavacche, Fernandes, Lupi, Brunozzi.



Arbitro: Omar Zampieri di Rovigo.