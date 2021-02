Calcio, Serie D. Ancora firme savonesi per l'Imperia. Nel 3-1 di Bra segnano Scannapieco, De Bode e Malltezi. Lupo: "Bravi, ma dovevamo chiuderla prima"

L'Imperia orna al successo lontano dal "Ciccione" e lo scalpo di giornata è assolutamente di prestigio: i nerazzurri hanno espugnato 3-1 l'Attilio Bravi, con le reti di Scannapieco, Malltezi e De Bode.

La quota salvezza si sta avvicinando a passi da gigante, ma non per questo mister Lupo e il suo vice Fiani intendono abbassare la guardia:

Parola anche a Mister Lupo:” La prestazione c’è stata ma non posso essere contento del tutto. Queste partite dobbiamo chiuderle prima e dobbiamo concretizzare di più sottoporta. Non possiamo sprecare così tanto, anche in ripartenza. I ragazzi erano arrabbiati per le ultime trasferte e quando mettono questo carattere c’è poco da fare per gli avversari. La nostra forza, la loro stanchezza e ne esce un grande risultato, come quello di oggi. Dedico la vittoria a mio zio, che sta continuando a combattere.”